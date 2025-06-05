КПО мощностью 300 тысяч тонн построят при поддержке РЭО в Оренбургской области

Комплексный объект по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) мощностью 300 тысяч тонн построят в Оренбургской области. Проект будет реализован на основе концессии с финансированием Российского экологического оператора. Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев и представители РЭО обсудили с врио губернатора Оренбургской области Евгением Солнцевым детали проекта.

«В марте 2025 года Правительство согласовало 25 проектных обществ в 19 регионах, в которых будут созданы объекты ТКО на основе концессий без конкурса. Мера направлена на поддержку субъектов в части сокращения сроков создания инфраструктуры по обращению с ТКО. Проектная компания Оренбургской области вошла в данный перечень. Там будет построен комплекс „Центральный“ мощностью обработки 300 тысяч тонн. Концессионное соглашение будет заключено без конкурса с будущим концессионером. Общая стоимость комплексного объекта оценивается в 7,8 млрд рублей», — сообщил Денис Буцаев.

Объект планируется строить в три этапа. На первом будут созданы сортировка на 300 тысяч тонн и линия компостирования на 129,4 тысячи тонн. На втором — объект утилизации, на третьем — объект для размещения «хвостов» на 165 тысяч тонн.

«Вопрос по обращению с ТКО — в центре нашего внимания и, безусловно, жителей региона. Все проблемы на сегодняшний день нам известны, планомерно решаем их. И строительство такого комплекса серьезно поможет нам в этой работе», — отметил врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев.

Для ускорения реализации федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» нацпроекта «Экологическое благополучие» Правительство РФ утвердило 20 марта 2025 года распоряжение № 649-р. Документ направлен на преодоление барьеров, с которыми сталкиваются регионы при проведении концессионных конкурсов: нехватка частных инвестиций, затяжные процедуры, достигающие года и более, а также случаи участия недобросовестных компаний.

Из-за этих факторов реализация инфраструктурных проектов по обращению с ТКО откладывается, а их стоимость возрастает. В целях минимизации тарифных последствий РЭО обеспечит льготное финансирование до 95% от общей сметной стоимости проектов, прошедших государственную экспертизу. Общий объем льготного финансирования составит более 100 млрд рублей.