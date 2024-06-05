КПО мощностью 250 тысяч тонн в год за 4,7 млрд рублей построят в Томской области

Мусоросортировочный комплекс мощностью 250 тысяч тонн в год построят в Томской области. Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Владимир Мазур обсудили детали проекта на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), а также подписали соглашение о взаимодействии для развития инфраструктуры обращения с ТКО.

«В Томской области до конца 2024 года будет построен мусоросортировочный комплекс мощностью 250 тысяч тонн в год, мощность утилизации ТКО на объекте составит 100 тысяч тонн. Стоимость проекта оценивается в 4,7 млрд рублей. В рамках подписанного соглашения проработаем с регионом возможность финансирования проекта со стороны РЭО. Проект реализуется на основе концессии», — сообщил Денис Буцаев.

Концессионер планирует привлечение льготного финансирования РЭО для обеспечения создания объекта в размере более 4 млрд рублей.

«Сортировка и переработка отходов — важнейшая задача, которую ставить Президент России. Ее решение позволит внести вклад в сохранение уникальной природы Томской области — это одна из визитных карточек нашего региона. Будем решать задачу вместе с одной из крупнейших российских компаний, обладающей необходимыми компетенции», — подчеркнул губернатор Владимир Мазур.

Создание объекта позволит региону практически полностью достичь показателей по сокращению объемов захоронения отходов в два раза и 100% обработке ТКО.

В рамках встречи также обсуждался вопрос организации завершения создания комплексной системы обращения с ТКО в регионе, для чего необходимо построить 3 объекта обработки ТКО малой мощности и несколько вспомогательных объектов. РЭО окажет содействие региону в структурировании данного проекта.