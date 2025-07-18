КПО мощностью 160 тысяч тонн в год построят в Курганской области

В Курганской области заключено концессионное соглашение на строительство современного комплекса по обращению с отходами. Это первая концессия, которая подписана в рамках распоряжения Правительства от 20.03.2025 г. № 649-р, которое позволяет 19 регионам без конкурса заключать концессии с инвесторами для создания мощностей по обработке 5 млн тонн ТКО.

Общая стоимость проекта составит до 3,9 млрд рублей. Для финансирования проекта предоставит капитальный грант в размере около 1,9 млрд рублей. Кроме того, проект имеет право принять участие в отборе на получение субсидии из федерального бюджета в рамках Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ № 1222. Отбор проводит Минприроды России.

Российский экологический оператор оказал региону методическую и экспертную помощь при подготовке соглашения, включая финансовую и юридическую проработку документов.

«Развитие инфраструктуры — один из важнейших приоритетов реформы обращения с отходами. До 2030 года мы должны запустить еще не менее 400 объектов мощностью 27 миллионов тонн. Комплекс в Курганской области обеспечит сортировку, утилизацию и размещение отходов в одном месте — это именно тот подход, который мы внедряем по всей стране. Подобные проекты позволяют регионам сократить захоронение и повысить уровень обработки ТКО. Мы продолжим поддерживать строительство современных объектов по всей России», — отметил вице-премьер Дмитрий Патрушев.

Соглашение подписано между правительством области и компанией «МСК-К». Комплекс будет включать сортировку 160 тысяч тонн ТКО в год, переработку 48 тысяч тонн методом компостирования и выпуск 16,8 тысячи тонн почвогрунта и 16 тысяч альтернативного топлива. Также предусмотрена обработка 16 тысяч тонн крупногабаритных отходов.

«Новые объекты — это не просто инфраструктура, это инструмент для формирования экономики замкнутого цикла. Совместно с РЭО Минприроды помогает регионам разрабатывать концессии, просчитывать модели и ускорять реализацию проектов, которые напрямую влияют на экологию и качество жизни», — прокомментировал заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

Строительство запланировано в два этапа — мощности для обработки и утилизации должны быть готовы к сентябрю 2027 года, объект размещения — к ноябрю 2029 года.