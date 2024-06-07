КПО мощностью 155 тысяч тонн в год за 4,7 млрд рублей построят в Хакасии

Комплекс по переработке и сортировке отходов мощностью 155 тысяч тонн в год построят в Хакасии. Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и глава Республики Валентин Коновалов обсудили детали проекта на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), а также подписали соглашение о взаимодействии для развития инфраструктуры обращения с ТКО.

«Мусороперерабатывающий комплекс будет построен в Хакасии, мощность сортировки твердых коммунальных отходов (ТКО) на нем составит 155 тысяч тонн в год, утилизации — 54,3 тысячи тонн. Стоимость проекта составляет 4,7 млрд рублей. Со стороны РЭО может быть предоставлено финансирование в размере 3,9 млрд рублей», — сообщил Денис Буцаев.

Новый комплекс позволит региону достичь показателей по сокращению объемов захоронения отходов в два раза и 100% обработке ТКО.

«Экологическое благополучие — один из пяти стратегических приоритетов работы правительства Хакасии. Ввод в эксплуатацию современного мусороперерабатывающего комплекса позволит улучшить в республике экологическую обстановку, создать рабочие места, увеличить налоговые поступления в бюджет. Также РЭО помогает формировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами, вовлекать ТКО в хозяйственный оборот в качестве сырья, предотвращать их вредное влияние на здоровье людей и окружающую среду», — сказал Валентин Коновалов.

Также на встрече было подписано соглашение между РЭО и Правительством Хакасии о совместном развитии инфраструктуры ТКО в регионе и запуске инвестпроектов, в том числе на основе концессий.