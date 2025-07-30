КПО «Луганск» позволит вдвое сократить захоронение отходов

Комплекс по переработке отходов (КПО) «Луганск» станет ключевым объектом новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Луганской Народной Республике. Его мощности позволят сократить объем захороняемых отходов вдвое, а также внедрить раздельный сбор и полную сортировку отходов. Российский экологический оператор разработал для ЛНР концепцию комплексной инфраструктуры обращения с ТКО.

«Создание современной инфраструктуры обращения с отходами — основа экологического благополучия региона. КПО „Луганск“ обеспечит высокий уровень переработки отходов, извлечение вторичных ресурсов и минимизацию захоронения. Это важный шаг в реализации нацпроекта „Экологическое благополучие“ на новых территориях», — отметили в пресс-службе РЭО.

После ввода объекта в эксплуатацию в регионе планируется организовать 100% сортировку всех поступающих отходов, извлекать ресурсоценные компоненты и направлять их на утилизацию. Это обеспечит существенное снижение нагрузки на полигоны.

Проект КПО «Луганск» предусматривает не только сортировку, но и расширенную переработку отходов: на территории комплекса будут работать участки по обработке крупногабаритного и строительного мусора, компостирования пищевых отходов, а также цеха по обезвреживанию медицинских и биологических фракций. Такая структура позволит значительно улучшить экологическую ситуацию в регионе.

Всего в ЛНР планируется строительство трех современных КПО — в Луганске, Северодонецке и Антраците — общей мощностью 700 тысяч тонн в год, а также трех мусороперегрузочных станций в Белокуракино, Краснодоне и Первомайске. Все объекты будут соответствовать актуальным технологическим требованиям и мировым стандартам.