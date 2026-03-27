Котлы для отопления могут исключить из РОП

Проект изменений в постановление Правительства РФ № 2414, регулирующее перечень товаров, подлежащих утилизации по механизму расширенной ответственности производителей (РОП), обсуждается профильными органами власти. Ранее документ подготовили эксперты Российского экологического оператора и направили в Минприроды РФ.

Одно из ключевых изменений — исключение из перечня водогрейных котлов центрального отопления для производства горячей воды или пара низкого давления.

Предложение о необходимости внесения изменений поступило от бизнеса. Так, компания «Гермес-Липецк» направила соответствующую инициативу по корректировке перечня в Ассоциацию содействия экономики замкнутого цикла «Ресурс».

Такие котлы относятся к промышленным металлическим конструкциям. Их включение в перечень ранее было признано некорректным, так как данные котлы ошибочно классифицировались как электроника вместе с бытовыми водонагревателями, при этом в них практически отсутствует электроника.

«Механизм РОП должен учитывать конструктивные особенности продукции и способы ее переработки. В данном случае, котлы представляют собой преимущественно металлоконструкцию с минимальным электронным оборудованием. Поэтому мы поддерживаем их исключение из группы электрооборудования и перечнем, в целом. Важно устранять такие несоответствия, чтобы требования были понятными и применимыми для бизнеса», — отметили в пресс-службе РЭО.

Также проект постановления уточняет правила учета многооборотной упаковки — например, деревянных поддонов. Сейчас для такой тары нет четкого механизма идентификации, из-за чего у бизнеса возникают сложности с учетом и отчетностью. Предлагаемые изменения позволят однозначно определять такую упаковку и снизят риски ошибок и штрафов.