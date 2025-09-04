Концессионное соглашение на строительство комплекса обработки подписали на Чукотке

Чукотский автономный округ заключил концессионное соглашение на создание комплекса по обращению с отходами «Угольные Копи». Российский экологический оператор вложит до 95% от стоимости инвестпроекта. На данный момент она оценивается в 1,33 млрд рублей. Проект реализуется в рамках механизма распоряжения Правительства РФ № 649-р. 19 регионов получили право заключать концессионные соглашения без проведения конкурсных процедур.

«Каждая новая концессия вносит вклад в развитие экономики замкнутого цикла. Даже небольшие по мощности объекты, как на Чукотке, помогают нам перейти к современной системе обращения с отходами и снизить нагрузку на природу, — подчеркнула генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова. — Для отдаленных территорий такие проекты особенно важны. Благодаря соглашению, регион получит современный объект».

Комплекс будет рассчитан на обработку 3 тысяч тонн отходов в год, обезвреживание 1 тысячи тонн и размещение 2 тысяч тонн.

Проект реализуется на основе концессионного соглашения между Чукотским автономным округом и ООО «Экологический оператор Чукотки».

Механизм, заработавший в рамках распоряжения № 649-р, позволяет 19 регионам ускоренно создавать объекты обработки и утилизации ТКО. Общая мощность всех объектов составит до 5 миллионов тонн в год.