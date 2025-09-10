Концессионное соглашение на создание комплекса по обращению с ТКО подписали в Оренбургской области

Оно предполагает строительство комплекса по обработке отходов «КПО Центральный» в Оренбурге. Проект реализуется в рамках распоряжения № 649-р, которое предполагает заключение концессий без конкурса. Эксперты Российского экологического оператора принимали участие в подготовке документации.

«Создание современного комплекса в Оренбурге позволит значительно повысить уровень переработки отходов в регионе, — отметила генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова. — Это важный шаг для развития инфраструктуры, снижения объема захоронения и внедрения экономики замкнутого цикла. Подобные проекты обеспечивают комплексное решение экологических задач и напрямую влияют на качество жизни жителей».

Объем инвестиций в проект составит 4,25 млрд рублей с учетом НДС. Мощность комплекса по обработке отходов будет достигать 300 тысяч тонн в год. Также на объекте предусмотрена утилизация: компостирование 100 тысяч тонн ТКО, и производство 36 тысяч тонн RDF-топлива ежегодно.

Концессионером выступает ООО «Стройтулизация».

Механизм, заработавший в рамках распоряжения № 649-р, позволяет 19 регионам ускоренно создавать объекты обработки и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО). Общая мощность всех объектов составит 4,5 миллионов тонн в год.