Концессию на строительство объекта ТКО подписали в Ярославской области

Новый объект будет включать мощности по обработке 60 тысяч тонн отходов в год, утилизации — 160 тысяч тонн, размещению — 325 тысяч тонн. Концессионером выступает АО «Скоково». Проект реализуется в рамках распоряжения Правительства РФ № 649-р, направленного на ускоренное развитие объектов обработки и утилизации отходов в регионах. Российский экологический оператор сопровождает проект на этапе его подготовки и строительства, оказывая методологическую и экспертную поддержку.

«Строительство современных объектов обращения с отходами — ключевой инструмент повышения эффективности региональных систем. Подписанное соглашение позволит ускорить создание в Ярославской области надежной инфраструктуры и увеличить объемы переработки, что полностью соответствует задачам национального проекта и отраслевым показателям», — отметили в пресс-службе РЭО.

Всего в программу, регулируемую распоряжением Правительства РФ № 649-р, входят 19 субъектов РФ, они получили право заключать концессионные соглашения без проведения конкурсных процедур.