Контроль за содержанием контейнерных площадок усилили в Чехове

Совещание по вопросам ЖКХ прошло в администрации муниципального округа Чехов. В нем приняли участие профильные специалисты.

На территории муниципалитета расположены свыше 1200 контейнерных площадок, почти 300 из них относятся к многоквартирным домам и индивидуальному жилищному строительству.

В Подмосковье уже четвертый год работает чат-бот, предназначенный для быстрой отработки запросов на вывоз отходов. Это позволяет предотвратить образование навалов на контейнерных площадках и в случае возникновения оперативно устранить их. Михаил Собакин дал поручение своевременно и корректно обрабатывать все поступающие обращения.

«Управляющие компании должны обеспечивать надлежащее состояние площадок и контролировать уборку территории, чтобы предотвратить образование несанкционированных свалок. Вывоз крупногабаритного мусора осуществляется по отдельному графику», — подчеркнул глава округа.

Руководитель муниципалитета сообщил, что такие встречи будут проводить на постоянной основе, чтобы в срочном порядке реагировать и устранять выявленные недостатки.