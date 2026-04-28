Контейнерные площадки, стройотходы и незаконные свалки: в РЭО назвали наиболее ожидаемые законопроекты в отрасли

В Москве начала работу Wasma — 22-я международная выставка экологических технологий. Мероприятие проходит до 30 апреля в «Тимирязев Центре» и объединяет представителей бизнеса, власти и экспертного сообщества.

На пленарной сессии, посвященной достижению экологического благополучия в условиях глобальных изменений, заместитель генерального директора по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой ППК РЭО Александр Макрушин обозначил три ключевых законопроекта, принятия которых ожидает отрасль — по контейнерным площадкам, ликвидации несанкционированных свалок и обращению со строительными отходами.

«Мы сейчас находимся в активной стадии работы по нескольким законопроектам. Один из ключевых — это законопроект по контейнерным площадкам. Для нас это важно, потому что нужно системно разобраться, где площадки есть, кто ими пользуется и где их не хватает — без этого дальше развивать инфраструктуру будет сложно», — отметил Александр Макрушин.

Законопроект закрепляет возможность для региональных операторов создавать и эксплуатировать такие площадки. В настоящее время контейнерные площадки находятся в ведении органов местного самоуправления либо управляющих организаций. Принятие законопроекта обеспечит переход от разрозненной модели управления к централизованной, что позволит сформировать достоверную информацию о расположении площадок, их пользователях и выявлять дефицит инфраструктуры. Также документ предусматривает оптимизацию требований к обустройству таких площадок.

Законопроект по несанкционированным свалкам направлен на решение одной из самых сложных проблем отрасли — ликвидации свалок на неразграниченных и федеральных землях. Сейчас отсутствует четкий механизм, кто именно должен заниматься их уборкой. Предлагается закрепить эти полномочия за регионами, а также выстроить систему взаимодействия с контрольными органами для выявления нарушителей. Это позволит не только убирать свалки, но и выстраивать систему ответственности за их образование.

Третий законопроект касается обращения со строительными отходами. Законопроект предусматривает создание системы прослеживаемости движения строительных отходов — от момента их образования до утилизации — с использованием электронных документов.

В новой системе будет сформирован реестр объектов образования и перевозчиков, осуществляющих деятельность со строительными отходами. В дальнейшем планируется масштабировать подход: отработанные механизмы контроля поэтапно распространят на обращение со всеми отходами III и V классов опасности.

Также регионам планируется дать больше полномочий для регулирования этой сферы. Это позволит вывести значительную часть потоков строительных отходов из «серой зоны» и повысить контроль за их переработкой и размещением.