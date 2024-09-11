Конкурс научных работ среди студентов пройдет на РЭФ-2024

«РЭО приготовил еще одну возможность для молодых и активных экологов заявить о себе. В рамках Молодежного дня РЭФ пройдет конкурс научных работ среди студентов, интересующихся вопросами обращения с отходами и повторного использования вторсырья. Для них это станет не просто шанс поделиться своими идеями, но еще и внести свой вклад в развитие экономики замкнутого цикла», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Принять участие в конкурсе могут студенты бакалавриата и магистратуры всех форм обучения. Принимаются работы на такие темы, как технологии переработки и утилизации отходов; экологическое образование и просвещение; переход к экономике замкнутого цикла; инновации и технологии в управлении твердыми коммунальными отходами (ТКО); рынок вторичных материалов.

Авторы 10 лучших работ получат возможность выступить на очном этапе студенческой научной конференции «Экономика замкнутого цикла: Молодежный взгляд», которая пройдет 7 октября в рамках Молодежного дня РЭФ-2024. Билеты и проживание оплачиваются принимающей стороной. Тезисы авторов лучших 20 работ будут опубликованы в сборнике, включенном в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).

Для участия в качестве докладчика необходимо отправить заявку и тезисы работ на почту zelenaya.liga@yandex.ru в период с 11 по 25 сентября 2024 года (включительно).

С требованиями к оформлению работ вы может ознакомиться по ссылке.

В 2024 году РЭФ проходит 7–9 октября, форум включает в себя Молодежный день и деловую программу. Подробности о мероприятии — на сайте Российского экологического оператора. Организатором РЭФ выступает Российский экологический оператор, Правительство Российской Федерации и Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Форум пройдет в СберУниверситете по адресу: Московская область, Истринский р-н, д. Аносино, ул. Университетская, вл. 11.