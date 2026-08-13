Компост в жару можно приготовить за 30 дней

Летняя жара ускоряет созревание компоста, если чередовать отходы, следить за влажностью и рыхлить массу, сообщает inkazan.ru .

Для быстрого компоста используют горячее компостирование: внутри правильно собранной кучи температура может подняться до 60 градусов и выше. Термофильные бактерии в таких условиях активно перерабатывают органику. Обычная куча созревает до полугода, а летом процесс может занять около месяца.

В компост закладывают «зеленые» отходы — траву, сорняки без семян, ботву и растительные очистки — и «коричневые»: сухие листья, солому, картон, щепу и тонкие ветки. Крупные части лучше измельчить, а для запуска процесса добавить немного земли или зрелого компоста.

Кучу советуют разместить в полутени, а на дно уложить ветки или щепу слоем около 15 сантиметров. Массу увлажняют до состояния отжатой губки. При пересыхании ее поливают, а при неприятном запахе переворачивают вилами для доступа воздуха.

Готовый компост пахнет лесной землей, становится рыхлым, а остатки сырья в нем почти не различимы. В кучу не рекомендуют класть мясо, молочные продукты, больные растения и цветущие сорняки.