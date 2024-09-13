Комплексный объект ТКО мощностью 60 тысяч тонн построят в Майминском районе Алтая

Комплексный объект обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) «Майминский» мощностью 60 тысяч тонн в год построят в Республике Алтай. Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Андрей Турчак обсудили 12 сентября в ходе рабочей встречи детали проекта.

«Инвестиционный проект по созданию объектов в сфере обращения с ТКО на территории Республики Алтай будет реализован на основе концессионного соглашения. Он предполагает создание одного КПО мощностью 60 тысяч тонн. Стоимость проекта оценивается в 1,2 млрд рублей. На прошедшей встрече обсудили план основных мероприятий по его реализации, а также актуализировали дорожную карту», — сообщил Денис Буцаев.

Комплексный объект будет построен в Майминском районе, мощность обработки на нем составит 60 тысяч тонн в год, утилизации — 20 тысяч тонн в год, захоронения — 37,5 тысячи тонн в год. Проект предполагает реконструкцию действующего объекта обработки мощностью 32,5 тысячи тонн в год.

Финансирование объекта может быть осуществлено с выплатой капитального гранта за счет средств субсидии региону в соответствии с Правилами № 1222.

Земельные участки под строительство нового объекта подобраны, концессионер разработал проектно-сметную документацию.