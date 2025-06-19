Комплекс по переработке пластиковых бутылок построят в Санкт-Петербурге

Объект утилизации бутылок из полиэтилентерефталата (ПЭТ) с производством новой продукции из них построят в Санкт-Петербурге. Соглашение об этом подписали Российский экологический оператор, Правительство Санкт-Петербурга и общество с ограниченной ответственностью «Неваспецпласт» на Петербургском международном экономическом форуме.

«Пластиковая бутылка — это ресурс, который можно вернуть в производство. Проект, который мы планируем запустить с компанией „Неваспецпласт“, позволит утилизировать такую тару и получать из нее новую промышленную продукцию, — пояснила генеральный директор РЭО Ирина Тарасова. — Подобные предприятия — яркие примеры экономики замкнутого цикла: меньше мусора на полигонах, больше вторичных ресурсов в хозяйственном обороте. Такие инициативы помогают нам двигаться к национальным целям и формировать в стране устойчивую систему переработки».

Инвестиции в проект составят 1,7 млрд рублей, будут созданы 100 рабочих мест.

«Это первый комплекс по переработке пластиковых отходов такого масштаба в Санкт-Петербурге. Строительство предприятия позволит минимизировать логистические затраты переработчиков и сделать сырье для производства изделий из переработанного пластика более доступным», — отметил генеральный директор ООО «Неваспецпласт» Илья Пучковский.