Комплекс по переработке отходов в Ленобласти построят за счет облигационного займа

Российский экологический оператор, «Альфа-Банк» и Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области подписали соглашение о финансировании инвестиционного проекта. Будет построен комплексный объект по переработке отходов мощностью 300 тысяч тонн в год и стоимостью 6,9 млрд рублей, 90% из которых — финансы со стороны РЭО. Соглашение заключили на полях Петербургского международного экономического форума.

«Мы обсудим возможность финансирования проекта по строительству комплекса по переработке, утилизации и размещению отходов „Рахья“ в Ленинградской области. Общий размер капитальных затрат оцениваем в 6,9 млрд рублей. Российский экологический оператор может вложиться в проект средствами, полученными от размещения облигаций, — пояснила генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова. — Мы предоставим управляющей компании займ, а банк выкупит облигации».

«Строительство комплекса по переработке, утилизации и размещению отходов „Рахья“ позволит Ленинградской области закрыть одну из ключевых инфраструктурных потребностей региона в сфере обращения с отходами и перейти на новый уровень экологической устойчивости. Реализация проекта обеспечит достижение целевых показателей национального проекта „Экология“, в том числе, по снижению объёмов полигонного захоронения отходов в два раза и достижению стопроцентного уровня их обработки», — отметил председатель совета директоров АО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области» Михаил Смирнов.

В состав КПО войдут объект обработки твердых коммунальных отходов мощностью до 300 тысяч тонн в год, объект компостирования (до 88,5 тысячи тонн) и объект захоронения «хвостов» (до 120,5 тысячи тонн). Комплекс планируют ввести в эксплуатацию до конца 2026 года.

«Реализация проекта РЭО и УКООЛО имеет для нас большое значение. Это реальный вклад в улучшение экологической обстановки Северо-Запада страны. Участие в финансировании проекта по переработке ТКО демонстрирует приверженность Альфа-Банка принципам устойчивого развития и готовность поддерживать масштабныеэкологические инициативы», — прокомментировал директор крупного и среднего бизнеса Альфа-Банка Владимир Воейков.