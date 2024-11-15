Комплекс переработки отходов мощностью 420 тысяч тонн в год построят в Тверской области

Российский экологический оператор и Правительство Тверской области разработали новую дорожную карту, согласно которой в регионе построят один крупный комплекс по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) с мусороперегрузочными станциями (МСП).

«РЭО и Правительство Тверской области разработали дорожную карту по созданию инфраструктуры обращения с ТКО в регионе. По итогам обсуждений РЭО предложил пересмотреть всю территориальную схему обращения с ТКО в области и делать один комплексный объект с перегрузками, их количество определит регион. Новая инфраструктура позволит субъекту достичь показателей нацпроекта „Экология“ по 100-процентной обработке ТКО и снижению захоронения отходов на полигонах», — сообщил Денис Буцаев по итогам рабочего визита в Тверскую область 15 ноября.

Так, в рамках дорожной карты планируется реализовать КПО «Славное» в Калининском районе, мощность комплекса составит 420 тысяч тонн в год — по обработке и 170 тысяч тонн — по утилизации. В проект включили сеть мусороперегрузочных станций и необходимую спецтехнику.

«Наша задача — обеспечить комплекс мероприятий для повышения качества и эффективности переработки твердых коммунальных отходов в регионе. Для нас также важно создание новых рабочих мест и развитие необходимых компетенций. В Тверской области действуют производители оборудования, которые могут быть вовлечены в эту работу», — отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Дополнительно, в рамках модернизации имеющегося парка специализированной техники и снижения дефицита, региональным оператором ООО «Тверьспецавтохозяйство» в 2025 году запланировано приобретение 20 единиц техники на условиях программы льготного лизинга, что позволит повысить эффективность оказания услуги по обращению с ТКО потребителям региона.