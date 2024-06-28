Компании Подмосковья разместили вторсырья более чем на 1 млрд рублей на цифровой торговой площадке

Компании Московской области, зарегистрированные на Электронной торговой площадки по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП), разместили лотов на 1 020 000 000 рублей за все время работы платформы.

«Общая стоимость лотов, выставленных на платформе Московской областью, превысила 1 млрд рублей за все время работы цифровой платформы по торговле вторсырьем. Лоты представляют собой различные виды вторсырья, больше всего торгуют полимерами. Благодаря ЭТП компании могут не только выгодно проводить сделки, но и вносить свой вклад в формирование экономики замкнутого цикла в нашей стране», — сообщил руководитель ЭТП Заур Абдурахимов.

Компании выставили лоты по вторичному полимерному сырью на 217 млн рублей, полимерным отходам — на 164 млн рублей, пластмассовым упаковочным изделиям — на 110 млн рублей, отходам резины — на 58 млн рублей, бытовым электрическим приборам — на 32 млн рублей.

Электронная торговая площадка по купле-продаже вторичных материальных ресурсов была создана в сентябре 2022 года, зарегистрироваться на ней можно по ссылке.