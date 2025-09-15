Колымчане собрали 120 тонн вторсырья за пять лет

В Магадане за пять лет работы волонтерского проекта «ЭкоКолыма» собрано 120 тонн вторсырья. Команда из 25 активных участников развивает систему раздельного сбора, организует акции и уборки, а также помогает жителям города включаться в экологические инициативы. Об истории проекта рассказал Российский экологический оператор.

«История „ЭкоКолымы“ — это пример того, как инициативные граждане своими силами могут формировать культуру раздельного сбора и вовлекать людей в экономику замкнутого цикла. Такие проекты помогают регионам двигаться к экологическим целям и становятся опорой для масштабных изменений», — подчеркнули в пресс-службе РЭО.

С 2020 года «ЭкоКолыма» установила и обслуживает стационарные пункты приема пластика и металла, а для макулатуры проводит отдельные акции. Все собранное вторсырье отправляется на переработку во Владивосток. За это время волонтеры провели более 80 мероприятий, а ежегодно к раздельному сбору присоединяются более 1500 жителей Магадана.