Коэффициенты РОП обсудили на форуме «Васма»

В рамках мероприятия прошла сессия «РОП: адаптация к современным условиям», посвященная реализации в стране механизма расширенной ответственности производителей. Среди участников дискуссии был заместитель руководителя департамента РОП РЭО Гусен Ибрагимов. Модерировала сессию заместитель исполнительного директора Ассоциации «Ресурс» по вопросам экономики замкнутого цикла Елена Семилетова.

Эксперты обсуждали роль и место понижающего коэффициента к нормативу утилизации в системе РОП, а также практику увеличения доли вторичного сырья в продукции за 2025–2026 годы в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1991.

В частности, понижающий коэффициент важен для производителей в рамках РОП, в продукции которых имеется потенциал вовлечения вторсырья (шины, полимеры) или уже достигнут высокий уровень его применения (картон, бумага, аккумуляторы). Этот инструмент играет важную роль в обеспечении спроса на вторичное сырье, его вовлечение в процессы производства, создание конкурентного преимущества перерабатываемой упаковки в рамках достижения целевых показателей федпроекта «Экономика замкнутого цикла». Отдельный фокус в дискуссии был на эффективности понижающих коэффициентов для обеспечения замещения неперерабатываемой упаковки.

«Обсуждали эффективность понижающего коэффициента применительно к упаковке, которая уже достигла высоких показателей вовлечения вторичного сырья. По замыслу РОП, эта перерабатываемая упаковка должна заместить неперерабатывемую. Экспертами предлагается донастроить понижающий коэффициент, чтобы он эту задачу решал», — сказала Елена Семилетова.

«Понижающий коэффициент в рамках РОП стимулирует производителей переходить на экологичные материалы, снижая экологический сбор за счет увеличения использования переработанных материалов. Донастройка этого инструмента будет происходить с учетом мнения отраслевого сообщества и экспертов. Для этого проводятся подобные дискуссии», — добавили в пресс-службе РЭО.