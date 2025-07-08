Климатолог Верховец заявил, что повышение температуры угрожает природному балансу Сибири

Температура воздуха выросла на полтора градуса за последнее столетие, вызвав аномалии климата. Об этом рассказал aif.ru эксперт первого климатического НОЦ «Енисейская Сибирь», проректор Сибирского федерального университета Сергей Верховец.

По словам эксперта, причина — антропогенные выбросы углекислого газа, меняющие воздушные течения и формирующие экстремальные погодные условия. Экосистемы Сибири разрушены массированной вырубкой лесов и пожарами, уничтожающими природные механизмы влагоудержания, написал сайт «ПроспектМира».

Ученый призвал немедленно укрепить гидросооружения, обустроить водохранилища и расширить зеленые зоны городов. Увеличение числа природных катастроф и распространение опасных насекомых ставит под угрозу урожай сельскохозяйственных культур. Сокращение вредных выбросов и развитие технологий возобновляемой энергетики станут ключевыми мерами предотвращения будущих кризисов, подчеркнул климатолог.