Климатолог Кокорин рассказал, что человеческая деятельность повлияла на неравномерное распределение осадков

Климатолог, эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин в эфире радио «Комсомольская правда» высказался о росте количества аномальных погодных явлений в мире.

«Последние лет 50 на естественные вариации климата накладывается антропогенное воздействие. Прежде всего из-за сжигания ископаемого топлива: сразу скажу — оно маленькое, но, если сложную систему климатическую попытаться чем-то небольшим пнуть, что она будет делать?» — цитирует специалиста RT.

По мнению климатолога, доказано, что человеческая деятельность усилила парниковый эффект, что стало причиной неравномерного распределения осадков. Кокорин подчеркнул, что достижение углеродной нейтральности всеми странами может помочь стабилизировать ситуацию.