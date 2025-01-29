Климатолог Киселев: средняя температура будет ежегодно расти на 1,5 градуса

Несмотря на то, что 2024 год стал самым жарким в истории наблюдений, дальнейшее ухудшение ситуации не гарантировано. Рекордное повышение глобальной температуры прокомментировал ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова Андрей Киселев в интервью Life .

По словам специалиста, в ближайшие годы средняя температура воздуха будет стабильно превышаться на 1,5 градуса. Однако существующие климатические модели устарели, и возможно потепление на 3 градуса вместо ожидаемых 2 градусов.

Для России это грозит таянием вечной мерзлоты, что представляет опасность для инфраструктуры. Киселев подчеркнул важность наблюдения за изменениями климата для экономики страны, особенно на фоне развития Северного морского пути.