Климатолог Киселев: средняя температура будет ежегодно расти на 1,5 градуса

Фото: РИА «Новости»

Несмотря на то, что 2024 год стал самым жарким в истории наблюдений, дальнейшее ухудшение ситуации не гарантировано. Рекордное повышение глобальной температуры прокомментировал ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова Андрей Киселев в интервью Life.

По словам специалиста, в ближайшие годы средняя температура воздуха будет стабильно превышаться на 1,5 градуса. Однако существующие климатические модели устарели, и возможно потепление на 3 градуса вместо ожидаемых 2 градусов.

Для России это грозит таянием вечной мерзлоты, что представляет опасность для инфраструктуры. Киселев подчеркнул важность наблюдения за изменениями климата для экономики страны, особенно на фоне развития Северного морского пути.

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