Климатолог Евстигнеев: глобальное потепление повышает число опасных погодных явлений в Крыму

Тенденции глобального потепления отмечают в последние годы на территории Крыма. Они выражаются аномальной жарой летом и теплыми периодами зимой. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник лаборатории «Региональные климатические системы» ИПИ СевГУ Владислав Евстигнеев в эфире телеканала «Крым 24» .

По словам специалиста, одно из последствий изменения климата заключается в увеличении количества опасных погодных явлений.

«Можно ожидать, что в ближайшие 5-10 лет сохранится тенденция к опасным метеорологическим явлениям, которые характерны для нашего региона, например, к осадкам», — отметил Евстигнеев.

Он назвал и позитивные последствия потепления для полуострова. Среди них — возможность развития виноградарства и повышение привлекательности курортов Крыма.