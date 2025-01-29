Климатолог Евстигнеев: глобальное потепление повышает число опасных погодных явлений в Крыму

Тенденции глобального потепления отмечают в последние годы на территории Крыма. Они выражаются аномальной жарой летом и теплыми периодами зимой. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник лаборатории «Региональные климатические системы» ИПИ СевГУ Владислав Евстигнеев в эфире телеканала «Крым 24».
По словам специалиста, одно из последствий изменения климата заключается в увеличении количества опасных погодных явлений.
«Можно ожидать, что в ближайшие 5-10 лет сохранится тенденция к опасным метеорологическим явлениям, которые характерны для нашего региона, например, к осадкам», — отметил Евстигнеев.
Он назвал и позитивные последствия потепления для полуострова. Среди них — возможность развития виноградарства и повышение привлекательности курортов Крыма.
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