Китайский тайфун направился в сторону Камчатки

Один из направляющихся в сторону Китая тайфунов может дойти до Камчатки и повлиять на погоду в регионе. Об этом ТАСС сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

«Один циклон находится в открытой части океана, он переходит через линию перемены дат и становится тайфуном. Это тропический шторм „Лала“. Пока он направляется как будто бы к Камчатке», — сказала она.

Макарова добавила, что шторм в процессе движения может трансформироваться. Возможно, что при прохождении «Лалы» над Камчаткой там пройдут дожди.

Синоптик отметила, что остальные тайфуны пройдут в другие стороны. Один продвигается к Шанхаю. Второй тайфун направлен на север от Хайнаня, но может сместиться к полуострову Лэйчжоу.

Ранее на восточное побережья Китая обрушился тайфун «Дельфин», вызвавший до этого транспортный коллапс в Японии.