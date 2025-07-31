Китайские эксперты изучили российские технологии переработки отходов

Представители Китайской Народной Республики ознакомились с российским опытом в сфере обращения с отходами в рамках визита на комплекс по обращению с отходами «Нева» — одного из крупнейших объектов по обработке отходов в России.

В ходе визита состоялось рабочее совещание с участием Российского экологического оператора и компании «Эколайн», на котором обсуждались технологические подходы и возможности инвестиционного взаимодействия.

«Российские технологии в сфере обращения с отходами все чаще вызывают интерес за рубежом. Мы готовы делиться своими наработками и открыты к совместным проектам, особенно в рамках обмена практиками, которые повышают эффективность отрасли и способствуют формированию экономики замкнутого цикла», — отметили в пресс-службе Российского экологического оператора.

Зарубежная делегация включала представителей и специалистов ведущих китайских компаний, работающих в сфере утилизации отходов, внедрения «зеленых» технологий и развития инфраструктуры в Китае и других странах.

Особое внимание было уделено проектированию и работе комплекса «Нева». Китайская сторона положительно оценила техническое оснащение комплекса и подчеркнула высокую степень автоматизации, а также выразила заинтересованность в применении российских решений при реализации аналогичных проектов у себя.