Карта с контейнерными площадками и предприятиями ТКО впервые стала доступна для всех россиян

В рамках модернизации Федеральной государственной системы учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО) Российский экологический оператор открыл данные о местах накопления отходов (контейнерных площадках), перспективных и действующих объектах обращения с ТКО для всех россиян.

«Специалисты РЭО развивают систему ФГИС УТКО с учетом удобства пользователей, технологических возможностей, а также запроса на доступность информации у граждан РФ. Теперь любой человек сможет открыть интерактивную карту ФГИС УТКО и получить данные об объектах размещения, обработки и утилизации отходов, зонах деятельности региональных операторов в каждом субъекте РФ, а также местах накопления отходов — все это является частью ФГИС УТКО. За первую неделю работы модернизированной ФГИС около 2000 россиян решили ознакомиться с новыми возможностями, — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В публичном доступе появились сведения о 904 243 площадках накопления ТКО, в том числе данные о способе складирования крупногабаритных ТКО и сведения о количестве, типе и технических характеристиках контейнеров для ТКО. Также возможна фильтрация по видам отходов, принимаемых на контейнерных площадках.

«Модернизация системы с упором на аналитические модули позволяет поставщикам информации использовать ФГИС УТКО как многофункциональный инструмент для повышения эффективности работы. А раскрытие данных для неавторизированных пользователей повышает доверие в обществе к отрасли обращения с ТКО», — добавил заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров.

Для удобства поставщиков информации и участников отрасли обращения с ТКО специалисты РЭО дополнили систему несколькими модулями. К ним относится реестр транспортирующих организаций, автоматически формируемый на основании внесенных регоператорами договоров на транспортирование ТКО. В модуле взаимодействия пользователей поставщики данных смогут обмениваться между собой запросами, направленными на уточнение или внесение данных в систему.

Руководства для поставщиков информации с новым функционалом доступны в личных кабинетах пользователей ФГИС УТКО. Напоминаем, что публичная версия ФГИС УТКО доступна по ссылке.

ФГИС УТКО была введена в эксплуатацию 1 декабря 2023 года, по состоянию на 21 августа 2024 года к системе подключились все субъекты РФ. Общее число зарегистрированных пользователей превысило 10 тысяч.

На данном этапе открыты все субъекты, кроме Москвы, Петербурга и Севастополя.