Карта приема старой школьной формы и тетрадок появилась в России

«Близится 1 сентября, а значит, школьникам и их родителям предстоит подготовка к новому учебному году. В связи с этим возрастают и объемы отходов, ведь многие избавляются от старой школьной формы, тетрадей. Все это можно отправить на утилизацию, тетради станут макулатурой, а отходы текстиля могут быть направлены на благотворительность или переработку. Чтобы найти ближайшую точку, куда можно все сдать, в „Уберу“ появилась специальная маркировка», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Узнать, где расположены точки приема школьной формы и тетрадей, можно будет по таким маркировкам: прием использованных тетрадок и макулатуры помечен красными значками с изображением книжки, а прием старой школьной формы и другого текстиля — оранжевыми значками с изображением футболки. Всего на карту «Уберу» добавлено 4371 таких точек. Помимо указанных пунктов, макулатуру и текстиль принимают экоцентры. Их также можно найти на сайте, поставив фильтр по указанной фракции, например «макулатура». Тогда на карте появятся еще и точки приема, обозначенные зелеными значками.

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