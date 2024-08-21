Камчатский государственный университет присоединился к Консорциуму РЭО

Российский экологический оператор подписал соглашение о присоединении Камчатского государственного института имени Витуса Беринга к Консорциуму по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла. Документ был подписан в рамках деловой программы форума «Экосистема. Заповедный край» 21 августа на Камчатке.

«Еще один вуз вошел в состав Консорциума РЭО, что является очень важным шагом для развития отрасли обращения с отходами в Дальневосточном федеральном округе. Теперь наше сотрудничество с главным вузом Камчатского края будет расширено. В рамках взаимодействия совместными усилиями РЭО и КамГУ им. Витуса Беринга будут готовить кадровый резерв в области устойчивого развития и экономики замкнутого цикла», — отметил глава РЭО Денис Буцаев.

И.о. ректора КамГУ Ольга Ребковец подписала меморандум о присоединении вуза к Консорциуму. Вуз стал 45-м членов Консорциума по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла.

«Для КамГУ им. Витуса Беринга очень важно стать участником консорциума, поскольку вуз сейчас ориентирован на максимальный вклад в социально-экономическое развитие региона, мы запускаем исследования и разработку технологий, направленные на развитие ключевых сфер экономики края и сохранение ее уникальной природы, готовим квалифицированные кадры для экономики устойчивого развития и формирования у жителей и гостей Камчатки экологической осознанности и культуры потребления. Уверена, участие в консорциуме позволит вузу усилить эту работу и станет стартом важных для региона и России проектов», — отметила Ольга Ребковец.

Заседание Консорциума проходило в рамках деловой программы Всероссийского молодёжного экологического форума «Экосистема. Заповедный край» платформы Росмолодёжь.События.

РЭО основал Консорциум «Экономика замкнутого цикла» в 2021 году. В него вошли представители науки, образования, промышленности и отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Работа консорциума направлена на подготовку узких специалистов в области экономики замкнутого цикла, поддержку педагогического и научного сообщества, внедрение новых технологий. В консорциум могут входить научные и образовательные организации, приверженные принципам формирования экономики замкнутого цикла.