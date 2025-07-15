Как узнать ставку экосбора за 30 секунд. РЭО запустил конвертер РОП

Российский экологический оператор упростил расчет экосбора для производителей и импортеров — теперь нужную ставку можно узнать за 30 секунд с помощью конвертера РОП. Сервис доступен на сайте РЭО в разделе расширенной ответственности производителей через отдельную кнопку или напрямую по ссылке .

«Мы создали понятный инструмент, который поможет компаниям быстрее ориентироваться в механизме расширенной ответственности производителей. Конвертер позволяет на первом этапе определить код и рассчитать сумму экосбора, не углубляясь в нормативные справочники», — отметили в пресс-службе ППК РЭО.

Конвертер РОП помогает найти код отхода или товара, если известно его точное наименование; узнать соответствующую фракцию по классификатору; рассчитать сумму экосбора по текущим ставкам.

Инструмент работает в двух режимах: «Товары» и «Отходы». Чтобы получить корректный результат, пользователю нужно ввести точное название — например, «тара деревянная».