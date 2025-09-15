Сегодня 12:33 Как на Байкале развивается инфраструктура для устойчивого туризма 0 0 0 Фото: Лубсан Чагдуров Экология

Вокруг озера Байкал уже давно образовалась сеть особо охраняемых природных территорий: заповедники, национальные парки и заказники. Их цель — обеспечить сохранение биологического и ландшафтного разнообразия.

Для этого сотрудники охраняемых территорий строго следят за соблюдением правил посещения. Все потому, что некоторые участки заповедников туристам посещать запрещено. Открытые зоны посещать можно — но с осторожностью. Яркий тому пример — Чивыркуйский перешеек. Это намывная песчаная полоса длинной более 20 км. Прибрежная часть перешейка имеет особый статус — «Участок покоя». Тут запрещено двигаться на авто- и мототранспорте, организовывать туристические стоянки и разводить костры.

При прогулках туристов просят максимально смотреть по сторонам, ведь вокруг встречаются краснокнижные растения. Чтобы туристы не вредили флоре и не тревожили фауну, на охраняемых территориях создают экологические тропы. И теперь их на Байкале стало на одну больше.

Фото: Лубсан Чагдуров 1/3 Фото: Лубсан Чагдуров 2/3 Фото: Лубсан Чагдуров 3/3

Гостям и жителям региона теперь доступен для прохождения новый маршрут «На стыке ландшафтов», протяженностью 200 м. Уровень сложности: легкий, поэтому она отлично подойдет для семейных прогулок.

Название говорит само за себя. Тропа объединила сразу три типа экосистем: водно-болотную, лесную и песчаную. Туристы могут насладиться неповторимыми пейзажами и разнообразием обитающих здесь растений и животных. Для этого на территории установили стационарный смотровой бинокль и таблички с названиями. Тут можно увидеть редких птиц Бурятии и Иркутской области в естественной среде обитания — орлана-белохвоста, дубровника и скопу, а также исчезающую флору — черепоплодник почтишерстистный, верблюдку курчавокрылую, мак песчаный и полынь Ледебура. Экологическая тропа создана в рамках проекта «Забота о Байкале: сохраним экосистему Чивыркуйского перешейка». Реализация проекта стала возможна благодаря поддержке торговой сети «Пятерочка» и косметического бренда «Чистая линия», экспертному участию Института общей и экспериментальной биологии СО РАН и содействию фонда «Озеро Байкал».

Фото: Торговая сеть «Пятерочка» 1/3 Фото: Торговая сеть «Пятерочка» 2/3 Фото: Торговая сеть «Пятерочка» 3/3

Важно, что гости не только участвовали в открытии, но и активно помогали сохранять местную флору. Команда Телеканала 360 вместе с коллегами построили биорезерват для черепоплодника почтишерстистного. Это важный эндемик всего Прибайкалья, занесенный в Красную книгу Бурятии и Иркутской области.

«Все виды вносят вклад в структуру и функционирование нашей экосистемы. Но сохранение эндемиков особенно важно, потому что их потеря совершенно безвозвратна и ничем не может быть компенсирована», — поделился Олег Аненхонов, доктор биологических наук, заведующий лабораторией флористики и геоботаники Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН. По мнению ученых, растения и животные, обитающие только на территории озера Байкал — ключ к сохранению биоразнообразия, ведь они служат индикаторами чистоты воды и почвы. Понимает это и крупный бизнес.

Фото: Торговая сеть «Пятерочка» 1/3 Фото: Торговая сеть «Пятерочка» 2/3 Фото: Торговая сеть «Пятерочка» 3/3

«Туристические потоки вокруг Байкала растут, и это, с одной стороны, открывает новые возможности для региона, а с другой — несет риски: нагрузку на экосистему, рост отходов, углеродного следа и деградацию природного ландшафта. Благодаря проекту мы хотим сохранить флору и фауну нацпарка и при этом создать возможности для устойчивого туризма. Созданная инфраструктура экотропы снизит нагрузку на хрупкие территории заповедных зон и в то же время сделает природу более доступной для людей. Для нас это не разовые инициативы, а системная работа, которая становится частью ESG-стратегии», — рассказала Алина Юхневич, руководитель направления устойчивого развития торговой сети «Пятерочка».

Уже много лет компания – активный участник экологической повестки. В торговой сети развивают раздельный сбор упаковки и вовлекают покупателей в культуру ответственного потребления. Так, в 2024 году более 3 миллионов человек приняли участие в экоакциях компании — от раздельного сбора пластика до использования многоразовой тары.