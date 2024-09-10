Кафедра РЭО в университете Плеханова открылась для первых студентов-бакалавров

Российский экологический оператор открыл 10 сентября базовую кафедру для первых студентов-бакалавров в области экономики замкнутого цикла в Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова. К учебе приступил первый поток бакалавриата.

«Плехановский университет — в числе сильнейших вузов России, вовлеченных в экологическую тему. Взаимодействие РЭО с вузом началось еще в 2021 году, когда мы договорились о сотрудничестве по образовательному и научному трекам. Сегодня в Плешке свои двери для студентов открыла первая базовая кафедра РЭО. Вместе с сильным преподавательским составом будем готовить кадры для экономики замкнутого цикла. В свою очередь, я рад стать полноценным участником образовательного процесса в роли заведующего кафедрой. Миссия почетная и ответственная. Благодарю РЭУ Плеханова и лично ректора Ивана Васильевича Лобанова за предоставленную возможность», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Базовая кафедра РЭО функционирует в структуре РЭУ им. Г. В. Плеханова с 3 апреля 2023 года. Вуз реализует шесть образовательных программ, разработанных совместно с РЭО: одну программу бакалавриата «Экология и экономика природопользования»; две программы магистратуры «Зеленая экономика и управление ресурсами и „ESG-трансформация предприятий“; три программы дополнительного профессионального образования „Проектирование и эксплуатация комплексов по переработке отходов. Экотехнопарки, экопромышленные парки, промышленные симбиозы“, „Основы и принципы экономики замкнутого цикла“, „Создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами в России“.

На кафедре 16 человек обучается по программам магистратуры, 404 человека прошли обучение по программам дополнительного профессионального образования, не считая новый осенний набор. Повысили свою квалификацию 116 работников, занятых в сфере обращения с отходами и экономики замкнутого цикла в Луганской и Донецкой Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях.

РЭУ им. Плеханова входит в Консорциум по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла, который РЭО основал в 2021 году. Всего в него вошли 24 вуза, а также отраслевые компании и ключевые игроки отрасли обращения с отходами.