Южные регионы получили 77 мусоровозов по программе льготного лизинга

Смоленский «Завод КДМ» поставил 77 мусоровозов регоператору «ЭкоЦентр», обслуживающему пять регионов Южного федерального округа: Волгоградскую, Астраханскую и Ростовскую области, Краснодарский край и Республику Адыгея. Это стало возможным благодаря программе льготного лизинга, разработанной РЭО.

Договор о поставке регоператор и «Росагролизинг» подписали в ноябре 2025 года. В рамках договора парк техники пополнили автомобили на шасси отечественного КАМАЗа и белорусского МАЗа. Машины передавались регоператору несколькими партиями с декабря прошлого по февраль текущего года.

Теперь в парке «ЭкоЦентра» 197 спецмашин. Они эксплуатируются во всех пяти регионах, где оператор осуществляет свою деятельность.

«Программа льготного лизинга техники для сферы обращения с ТКО, запущенная РЭО и Минприроды России, стала реальной поддержкой для региональных операторов. За первый год работы программы регионы получили более 1000 единиц техники и оборудования для вывоза отходов. Рассчитываем, что и в текущем году программа сохранит популярность», — сказали в пресс-службе РЭО.