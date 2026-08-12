Юрист Русяев предупредил о штрафах до 50 тыс. рублей за борщевик

Владельцам земельных участков, не уничтожающим борщевик, может грозить административный штраф до 50 тыс. рублей, сообщает RT .

Основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб», юрист Илья Русяев уточнил, что ответственность предусмотрена частью 2 статьи 8.7 КоАП России. Для граждан штраф составляет от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — от 50 тыс. до 100 тыс., для организаций — от 400 тыс. до 700 тыс. рублей.

Региональные нормы устанавливают дополнительные санкции. В Московской области граждан могут оштрафовать на 2–5 тыс. рублей, организации — на 150 тыс. — 1 млн рублей.

Нарушения выявляют во время выездных обследований, с помощью беспилотников и по обращениям соседей. Русяев рекомендовал скашивать борщевик до цветения, срезать и вывозить соцветия, подрезать корни, укрывать растения светонепроницаемым материалом или использовать разрешенные препараты.