Якутский регоператор повысил надежность благодаря банковской гарантии

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Профи» (Ленская зона) получил банковскую гарантию. Об этом сообщили на штабе по организации системы обращения с отходами, который прошел на площадке координационного центра Правительства с участием экспертов РЭО.

«Банковская гарантия позволит компании укрепить финансовую устойчивость и повысить доверие со стороны партнеров и контрагентов. Инструмент подтверждает, что оператор способен выполнять все обязательства перед государством и населением даже при возможных финансовых рисках. Это делает систему обращения с отходами в регионе более стабильной и предсказуемой», — сказал замглавы Минприроды России Денис Буцаев.

В случае возникновения внештатной ситуации, регион может воспользоваться средствами банковской гарантии для урегулирования ситуации.

«Такие решения повышают надежность региональных операторов и создают условия для долгосрочного развития отрасли. Банковская гарантия — это не просто финансовый инструмент, а показатель зрелости компании и уверенности в ее устойчивой работе», — добавили в пресс-службе РЭО.