Ягудин, Газманов и Загитова стали амбассадорами раздельного сбора отходов в России

Народный артист РФ Олег Газманов, актер Дмитрий Дюжев, фигуристы Алексей Ягудин, Алина Загитова и другие известные россияне названы амбассадорами раздельного сбора отходов в России. Список Российский экологический оператор представил ко Дню России.

«Основная цель этой инициативы — популяризация раздельного сбора отходов среди населения и повышение уровня экологической осведомленности. Амбассадоры, используя свои платформы и влияние, будут активно распространять и уже распространяют информацию о правильном обращении с отходами, важности их сортировки и переработки. Их участие подчеркивает важность единства всех россиян в вопросах экологии, вне зависимости от социального статуса или профессии», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Амбассадорами являются известные общественные деятели, артисты, спортсмены и блогеры. В частности это олимпийские чемпионы из социального проекта «Команда Звездный десант» — Дмитрий Труненков, Злата Чепурная, Александр Легков, Алексей Ягудин, Светлана Мастеркова.

«Команда Звездный Десант» проводит субботники и экоакции. Одной из последний стала «Эко Тропа Здоровья», организованная в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В список тех, кто продвигает идеи РСО, вошли фигуристка Алина Загитова, актер Дмитрий Дюжев, певец Олег Газманов, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Своего рода амбассадорами РСО стали Иван Грозный, Александр Пушкин и Петр I, которых сыграли в роликах РЭО вышеперечисленные известные россияне. РЭО снял социальную рекламу в 2021 году в рамках популяризации раздельного сбора. Видеоролики собрали миллионы просмотров.