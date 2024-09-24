Изменения в нормативном регулировании отрасли обращения с ТКО обсудят эксперты на РЭФ-2024

Паблик-ток «Нормативное регулирование отрасли обращения с ТКО: итоги 2024 года и планы на будущее» пройдет 8 октября на Российском экологическом форуме. Участники отрасли и представители госорганов обсудят законодательство в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

«В нормативном регулировании отрасли обращения с ТКО назрело множество актуальных тем, необходимых к обсуждению. На предстоящем паблик-токе, который состоится на площадке РЭФ, обсудим новые правила разработки терсхем, позволяющие вырабатывать сбалансированные решения по развитию системы обращения с ТКО, а также новый порядок коммерческого учета ТКО. Он необходим для того, чтобы определить количество отходов, за которое рассчитываются потребители с региональным оператором, а последний — с операторами объектов. Такая информация позволит эффективнее планировать работу по взаимодействию с участниками рынка», — сообщил генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

Также участники паблик-тока обсудят последние изменения, касающиеся медицинских отходов.

Четвертой темой станет обращение с ТКО на труднодоступных территориях. В таких местах часто возникают сложности с организацией сбора и вывоза отходов, поэтому важно найти оптимальные решения для этих территорий.

В паблик-токе примут участие заместитель генерального директора РЭО Алексей Макрушин, заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Тетенькин.

В 2024 году РЭФ проходит 7–9 октября, форум включает в себя Молодежный день и деловую программу. Подробности о мероприятии — на сайте Российского экологического оператора.