Итоги первого цикла экологического акселератора подвели в Москве
В Москве состоялся финал первого цикла экологического акселератора госкорпорации «Росатом». Все победители получили по полмиллиона рублей на реализацию своих проектов.
Всего подали 101 заявку. Участвовали в конкурсе сотрудники предприятий атомной отрасли, экоактивисты, предприниматели и представители некоммерческих организаций. Для акселератора выбрали 16 команд. Его участники прошли образовательные курсы, доказали востребованность проектов и заключили первые контракты.
Команды представили идеи, как перерабатывать отходы, мебель, одежду, повышать образование в области экологии и другие.
«Благодаря акселератору я пересмотрела отношение к своему творческому бизнес-проекту, поняла, как сделать его более рентабельным», — рассказала руководитель проекта «Производство одежды из переработанных материалов „Бережно“» Татьяна Прихунова.
По ее словам, благодаря работе с экспертами она открыла оптовые пошивы и сменила офис.
Девять команд получили гранты еще до финала и на нем представили первые результаты.
«Экоактивистам часто не хватает понимания упаковки продукта, а людям, которые пришли из бизнеса, не хватает понимания особенностей экосообщества. В акселераторе они могут многому научиться друг друга», — заявил член жюри конкурса, консультант по экологии Роман Саблин.
Гендиректор АНО «Энергия развития», организовавшего акселератор, Ольга Шкабардня назвала мероприятие огромным шагом вперед для его участников.
«В отношении начинающих предпринимателей у нас стояла задача изменить их образ мышления, обучить новым навыкам, и это задача выполнена на 100%. Мы увидели первые результаты», — подчеркнула она.
Второй акселератор состоится в 2025 году. В нем примут участие как бизнесмены, так и авторы перспективных социальных инициатив.