Итоги первого цикла экологического акселератора подвели в Москве

пресс-служба Росатома
Фото: пресс-служба Росатома

В Москве состоялся финал первого цикла экологического акселератора госкорпорации «Росатом». Все победители получили по полмиллиона рублей на реализацию своих проектов.

Всего подали 101 заявку. Участвовали в конкурсе сотрудники предприятий атомной отрасли, экоактивисты, предприниматели и представители некоммерческих организаций. Для акселератора выбрали 16 команд. Его участники прошли образовательные курсы, доказали востребованность проектов и заключили первые контракты.

Команды представили идеи, как перерабатывать отходы, мебель, одежду, повышать образование в области экологии и другие.

«Благодаря акселератору я пересмотрела отношение к своему творческому бизнес-проекту, поняла, как сделать его более рентабельным», — рассказала руководитель проекта «Производство одежды из переработанных материалов „Бережно“» Татьяна Прихунова.

По ее словам, благодаря работе с экспертами она открыла оптовые пошивы и сменила офис.

пресс-служба Росатома
Фото: пресс-служба Росатома
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пресс-служба Росатома
Фото: пресс-служба Росатома
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пресс-служба Росатома
Фото: пресс-служба Росатома
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Девять команд получили гранты еще до финала и на нем представили первые результаты.

«Экоактивистам часто не хватает понимания упаковки продукта, а людям, которые пришли из бизнеса, не хватает понимания особенностей экосообщества. В акселераторе они могут многому научиться друг друга», — заявил член жюри конкурса, консультант по экологии Роман Саблин.

Гендиректор АНО «Энергия развития», организовавшего акселератор, Ольга Шкабардня назвала мероприятие огромным шагом вперед для его участников.

«В отношении начинающих предпринимателей у нас стояла задача изменить их образ мышления, обучить новым навыкам, и это задача выполнена на 100%. Мы увидели первые результаты», — подчеркнула она.

Второй акселератор состоится в 2025 году. В нем примут участие как бизнесмены, так и авторы перспективных социальных инициатив.

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