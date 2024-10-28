Итоги первого цикла экологического акселератора подвели в Москве

В Москве состоялся финал первого цикла экологического акселератора госкорпорации «Росатом». Все победители получили по полмиллиона рублей на реализацию своих проектов.

Всего подали 101 заявку. Участвовали в конкурсе сотрудники предприятий атомной отрасли, экоактивисты, предприниматели и представители некоммерческих организаций. Для акселератора выбрали 16 команд. Его участники прошли образовательные курсы, доказали востребованность проектов и заключили первые контракты.

Команды представили идеи, как перерабатывать отходы, мебель, одежду, повышать образование в области экологии и другие.

«Благодаря акселератору я пересмотрела отношение к своему творческому бизнес-проекту, поняла, как сделать его более рентабельным», — рассказала руководитель проекта «Производство одежды из переработанных материалов „Бережно“» Татьяна Прихунова.

По ее словам, благодаря работе с экспертами она открыла оптовые пошивы и сменила офис.