История субботника: РЭО назвал лидеров в организации общественных уборок | 360°

Экология 27 апреля 2024, 13:54 История субботника: РЭО назвал лидеров в организации общественных уборок

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В преддверии Дня труда — 1 мая — Российский экологический оператор назвал организации, которые проводят самые масштабные субботники и привлекают большое количество участников. Среди них ВОО волонтеров-экологов «Делай!», «Вода России», «Чистые Игры» и Движение «Экосистема».

«Первыми среди лидеров по организации общественных уборок я бы выделил Всероссийскую общественную-организацию волонтеров-экологов «Делай!». Ребята занимаются не просто периодической организацией уборок — это в их повестке, это часть их жизни. Также очень крупные субботники проводят «Вода России», «Чистые Игры» и Движение «Экосистема», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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В ВОО волонтеров-экологов «Делай!» регулярно рождаются новые форматы субботников. Например, ребята из крымского отделения «Делай!» придумали проводить «Заповедный выходной» — формат уборок на особо охраняемых природных территориях. В апреле стартовал новый сезон таких субботников — волонтеры очистили побережье ООПТ Опука от крупного мусора и пластика. Всего собрали 20 мешков.

«РЭО тоже не остается в стороне и проводит с «Делай!» совместные уборки. Например, весной 2022 года вместе мы запустили серию крупных субботников «Зеленый десант» и провели 66 уборок в 40 регионах России — суммарно собрали около 63 тонн отходов, которые были переработаны в полезное вторсырье. Летом 2022 года «Зеленый десант» «высадился» на Байкал и провел три масштабные уборки территории, собрав порядка 400 участников. Что касается уборки заповедных территорий, совместно с Росзаповедцентром и движением «Экосистема» РЭО провел крупную Всероссийскую акцию «Открывая страну». Порядка 23 тонн отходов собрали эковолонтеры в сентябре 2023 года на особо охраняемых природных территориях федерального значения в шести субъектах РФ: в национальном парке «Лосиный остров» в Подмосковье, нацпарке «Таганай» в Челябинской области, Воронежском государственном природном биосферном заповеднике, Волжско-Камском государственном природном заповеднике в Татарстане, нацпарке «Русский Север» в Вологодской области и в нацпарке «Приэльбрусье» в Республике Кабардино-Балкария», — сказал руководитель PR-блока РЭО Дмитрий Бойко.

Самая масштабная акция по уборке прибрежных природных территорий — «Вода России». В прошлый День Земли более 70 добровольцев из Подмосковья в рамках акции «Вода России» устроили субботник на прибрежной территории реки. Итог — общими усилиями волонтеры-экологи собрали около 205 мешков отходов, в том числе — покрышек. В апреле этого года в Ингушетии 480 волонтеров собрали 673 мешка хлама на берегах реки Сунжи в Магасе, очистив территорию больше 3 км. Организовывало акцию местное отделение Минприроды, среди участников — сотрудники лесничеств, пожарные и студенты.

Ещё один интересный формат субботников, собирающий большое количество людей и притягивающий к себе внимание, — «Чистые Игры». В рамках Игр с использованием средств гранта, предоставленного Фондом президентских грантов, проводится большое мероприятие — Евразийский Кубок Чистоты. . «Евразийский Кубок Чистоты: Россия» поддерживают генеральный партнер Сбер и ритейлер ЛЕНТА.

«Чистые Игры» — это командные соревнования по сбору и сортировке отходов, которые проводятся на загрязненных территориях. Игровой элемент, заложенный в суть субботников, позволяет привлечь много участников и сделать мероприятие не только полезным, но и веселым. Согласно данным на сайте проекта, на сегодня проведено 676 игр, в которых приняли участие более 48 тысяч человек и убрали более тысячи тонн мусора.

«Прямо сейчас проводится ещё одно масштабное мероприятие, организованное Российским движением детей и молодежи и движением «Экосистема», — Всероссийский юннатский субботник. Здесь могут участвовать дети от 14 до 17 лет. Также они могут стать не просто участниками, а проявить себя как юные лидеры — организовать субботники», — сказал сопредседатель Движения «Экосистема» Андрей Руднев.