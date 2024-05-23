Искусственный интеллект от РЭО победил на ЦИПРе

Российский экологический оператор взял награду в номинации «Лучший кейс в области искусственного интеллекта» премии CIPR Digital-2024 за собственную разработку в области мониторинга объектов размещения твердых коммунальных отходов (ТКО). Она представляет собой искусственный интеллект, который позволяет обработать медиаданные с дронов.

«РЭО разработал модуль искусственного интеллекта собственной системы мониторинга объектов размещения ТКО. В рамках проекта было создано 10 уникальных алгоритмов обработки медиаданных, которые передаются с беспилотников. Применение технологий позволяет более эффективно управлять отраслью. В работе по цифровизации отрасли РЭО преследует те же цели, что и по остальным направлениям деятельности — это обработка всех 100% ТКО, снижение объема ТКО на полигонах в два раза и формирование экономики замкнутого цикла в стране», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Система мониторинга ТКО создана для контроля за эксплуатацией полигонов, включает в себя модуль ИИ для выявления экологических нарушений, модуль удаленного управления беспилотниками из дронопортов, а также модули визуализации и обработки трехмерных цифровых моделей и анализа «больших данных».

«Для создания нейросетевых алгоритмов нам потребовались накопленные за 2 года медиаданные с беспилотников — это более 5 тыс. фотографий и раскадрированные видеоданные, которую, в свою очередь, представляют из себя еще более 50 тыс. фотографий. Это позволило нам достигнуть показатель эффективности работы алгоритмов в 90%. В текущем году мы продолжаем реализацию проекта по облету полигонов беспилотников и продолжим обучать созданные алгоритмы в целях повышения показателя распознавания нейронной сетью нарушений на полигонах», — пояснил заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров.

За прошедшие годы в рамках проекта РЭО создал 597 цифровых двойников действующих полигонов и зафиксировал более 3,8 тысячи возможных нарушений законодательства.

Помимо номинации «Лучший кейс в области искусственного интеллекта» РЭО также принял участие в номинациях «Лидер цифровой трансформации» и «Цифровая природа». По всем трем номинациям все заявленные цифровые проекты РЭО прошли в финал конкурса.

Премия CIPR Digital-2024 проходила в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России».