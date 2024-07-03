Искусственный интеллект оптимизирует торги отходами в России

Искусственный интеллект (ИИ) начнут применять для оптимизации торгов на Электронной торговой площадке по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП).

«Технологии стали неотъемлемой частью отрасли обращения с отходами. На сегодняшний день искусственный интеллект в тестовом режиме применяется для мониторинга объектов размещения ТКО, а также планируется к внедрению на цифровой площадке по торговле вторсырьем. Передовые технологии позволяют оптимизировать процессы в рамках реформы отрасли ТКО и формирования экономики замкнутого цикла», — отметил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

«На площадке ЭТП планируется применение технологий ИИ. Это позволит оптимизировать работу с данными пользователей, а также выявлять несоответствия продаваемых лотов выбранным категориям. Сейчас данная инициатива находится в стадии обсуждения в аналитическом отделе платформы», — сообщил руководитель ЭТП Заур Абдурахимов.

Применение технологий искусственного интеллекта будет направлено на формировании индекса, который поможет предприятиям ориентироваться на среднюю цену и упростит коммерческие взаимодействия друг с другом.

Ранее Российский экологический оператор сообщал, что успешно внедрил технологии ИИ для мониторинга объектов размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) при помощи беспилотных авиационных систем (БАС).