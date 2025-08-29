Ирина Тарасова оценила готовность экопромышленного парка в Ленобласти

Генеральный директор Российского экологического оператора Ирина Тарасова 29 августа посетила Ленинградскую область. Вместе с представителями региона она побывала на стройплощадке экопромышленного парка в Гатчинском районе. Проект реализуется в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».

«Как известно, в экопромышленных парках, которые строятся в рамках национального проекта „Экологическое благополучие“, будут сосредоточены предприятия, превращающие отходы в востребованное сырье и новую продукцию. Безусловно, данный объект станет важной для региона составляющей в рамках формирования экономики замкнутого цикла», — подчеркнула Ирина Тарасова.

На объекте идет монтаж инженерных систем и оборудования коммунальной инфраструктуры.

Резидентами экопромышленного парка станут компании, специализирующиеся на глубокой переработке различных видов отходов, включая строительные, пластик и резину.