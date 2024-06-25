Инвесторы в экологию заработают в июне 766 млн рублей

Российский экологический оператор выплатит в июне 2024 года владельцам облигаций, выпущенных с целью финансирования проектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), купонный доход в размере 766 млн рублей.

«Сумма выплаченного владельцам облигаций накопленного купонного дохода в июне 2024 года составит 766 млн рублей. Всего же, только с начала этого года инвесторы в экологию заработают 2,6 млрд рублей. Стоит отметить, что доходность облигаций РЭО привязана к ключевой ставке Банка России, что вызывает повышенный интерес со стороны инвесторов к флоатерам, размещенным РЭО», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Средства, привлеченные РЭО от размещения выпусков облигаций, направляются на создание новых объектов обращения с ТКО, в том числе, на создание и модернизацию предприятий. Финансирование предоставляется проектам в форме льготных займов.

«РЭО производит выплату накопленного купонного дохода по выпущенным облигациям в рамках федеральной меры поддержки по субсидированию купона. Облигации РЭО серии 02 котируются на Московской бирже по цене 103% к номиналу», — добавил заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев.

Субсидия, направляемая РЭО в рамках Постановления Правительства № 906, позволяет компенсировать расходы на выплату купонного дохода в размере 90% от ключевой ставки ЦБ.