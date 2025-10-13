Инфраструктуру для переработки отходов угледобывающей промышленности создадут в России

В рамках дорожной карты РЭО займется подготовкой сборника лучших практик, анализом рынка оборудования, предложениями по финансовой поддержке отрасли, а также участием в разработке изменений в законодательство для стимулирования повторного использования ресурсов. План мероприятий согласовал премьер-министр Михаил Мишустин распоряжением 2793-р.

«Угледобывающая отрасль генерирует более 60% всех промышленных отходов в России. Только за прошлый год их объем превысил 6 млрд тонн. Если хотя бы часть этих отходов будет перерабатываться, мы сможем создать дополнительную базу строительных материалов, снизить нагрузку на полигоны и сократить затраты на рекультивацию земель. Это возможность для регионов, особенно Сибири, использовать новый источник экономического роста и экологической устойчивости», — подчеркнул заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

В 2023 году в России образовалось 9,3 млрд тонн отходов производства и потребления. Из них 6 млрд тонн — отходы угледобычи, включая вскрышные породы. Часть таких материалов уже используется в строительстве, дорожных работах, рекультивации и теплоэнергетике, однако большая часть остается вне хозяйственного оборота.

Дорожная карта предусматривает комплекс мер: совершенствование статистики и законодательства, устранение барьеров для переработки отходов, оценка возможностей утилизации в Сибирском федеральном округе, а также создание центра компетенций на базе Кузбасского государственного технического университета.

«Угледобывающая промышленность — один из крупнейших источников отходов. Вместе с профильными ведомствами мы предлагаем конкретные решения: переработка вскрышных пород, поддержка предприятий, изменения в законодательство. Это важный шаг к переходу на экономику замкнутого цикла», — отметили в пресс-службе РЭО.

Также планируется проработать механизмы поддержки предприятий, желающих перерабатывать отходы: от возмещения части затрат на оборудование до упрощенного доступа к отвалам вскрышных пород, расположеныным на участках нераспредленного фонда недр. В числе приоритетов — создание спроса на продукцию с содержанием вторичного сырья в рамках федеральных и региональных программ.

Вовлечение отходов в повторный оборот — один из ключевых показателей национального проекта «Экологическое благополучие». Программа по вовлечению вторсырья в угледобывающей промышленности станет частью достижения наццелей, согласно которым к 2030 году не менее 25% всех отходов производства и потребления должны быть переработаны.