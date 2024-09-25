Имидж экопрофессий обсудят на Молодежном дне РЭФ-2024

Панельная дискуссия «Имидж и престиж профессий в экономике замкнутого цикла» пройдет 7 октября в рамках Молодежного дня на Российском экологическом форуме (РЭФ).

«Несмотря на растущую значимость экономики замкнутого цикла имидж и престиж профессий в этой области недостаточно высоки. Наша задача показать молодежи привлекательность карьеры, связанной с охраной окружающей среды, ведь нехватка квалифицированных кадров еще ощущается. Именно эти вопросы мы обсудим совместно с экспертами на Молодежном дне РЭФ», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В рамках дискуссии обсудят, как образовательные учреждения могут адаптировать свои программы для подготовки специалистов, соответствующих современным требованиям рынка; какие инициативы могут повысить интерес молодежи к профессиям в этой области; как бизнес может способствовать созданию привлекательного имиджа экологических профессий.

На панельной дискуссии эксперты обсудят актуальные проблемы формирования положительного имиджа профессий в области экономики замкнутого цикла, а также поделятся успешными практиками и инновационными подходами к повышению престижа профессий в сфере устойчивого развития.

Модератором встречи выступит сопредседатель движения «Экосистема» Андрей Руднев. Спикерами сессии приглашены заместитель генерального директора АО «Корпорация Экополис» Илья Федоров, управляющий партнер группы компаний EcoPartners Константин Рзаев, заместитель генерального директора Группы компаний «Эколайн» Елена Вишнякова, директор по реализации экологических проектов ФГУП «ФЭО» Станислав Жабриков, директор Горного института НИТУ МИСИС Александр Мясков.

В 2024 году РЭФ проходит 7–9 октября, форум включает в себя Молодежный день и деловую программу. Подробности о мероприятии — на сайте Российского экологического оператора.