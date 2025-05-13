Химик Болдырева призвала перейти на водородное топливо для судов ради спасения экологии

Экологичный водород способен заменить традиционный мазут в судоходстве. Об этом заявила лектор общества «Знание», кандидат химических наук Александра Болдырева в разговоре с «ФедералПресс» .

По словам эксперта, водород при сгорании выделяет лишь чистую воду и производит энергию, превышающую показатели дизельных двигателей в три с половиной раза. Применение специальных устройств — топливных элементов — дает возможность непосредственно превращать химическую энергию в электричество, достигая КПД до 60%.

Уже существуют экспериментальные морские судна, использующие водородные установки, включая российский опыт эксплуатации электрического катамарана в Санкт-Петербурге. Главная задача заключается в снижении стоимости производства водородных установок, чтобы обеспечить конкурентоспособность нового вида топлива относительно дешёвого мазута.

Экологичность водорода несравнима с негативным воздействием мазута, приводящего к гибели редких видов морских животных и масштабным загрязнениям океанов, подчеркнула Болдырева.