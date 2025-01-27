Губернатор Мурманской области Чибис: выбросы вредных веществ в регионе снизились на 32%

«Мы модернизировали самые вредные производства, провели работу по реформе в ТКО, закрыли свалки», — рассказал глава региона.

Он отметил, что за последние пять лет в области удалось снизить выбросы вредных веществ в атмосферу на 32%, очищено 287 километров береговой линии. Кроме того, уничтожено свыше 1600 свалок, а восстановлено более 8700 гектаров леса.