Губернатор Мурманской области Чибис: выбросы вредных веществ в регионе снизились на 32%

Первый региональный этап II Всероссийского форума «Малая Родина — сила России» состоялся 24 января в Мурманске. Гостем церемонии открытия мероприятия стал губернатор Мурманской области Андрей Чибис, пишет сайт Runews24.ru.
«Мы модернизировали самые вредные производства, провели работу по реформе в ТКО, закрыли свалки», — рассказал глава региона.
Он отметил, что за последние пять лет в области удалось снизить выбросы вредных веществ в атмосферу на 32%, очищено 287 километров береговой линии. Кроме того, уничтожено свыше 1600 свалок, а восстановлено более 8700 гектаров леса.
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