Грузоперевозчики смогут выставлять лоты по логистике на электронных торгах вторсырьем | 360°

Экология 25 апреля 2024, 15:25 Грузоперевозчики смогут выставлять лоты по логистике на электронных торгах вторсырьем

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Компании, которые занимаются грузоперевозками, смогут продавать свои услуги на Электронной торговой площадке, созданной Российским экологическим оператором.

«Электронная торговая площадка РЭО открыла новые возможности. Теперь — для логистических компаний, которые занимаются грузоперевозками. Чтобы продать услуги, компаниям необходимо зарегистрироваться на площадке, подписать оферту и выставить свои лоты. При этом для грузоперевозчиков будут предусмотрены отдельные тарифы», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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На данный момент на площадке уже зарегистрировались 2850 пользователей. Они разместили 1202 лота на сумму 2,9 млрд рублей.

«Главное преимущество Электронной торговой площадки — все перевозчики будут верифицированы. Пользователи платформы смогут оформлять доставку груза через ЭТП безопасно и прозрачно, а среди логистических компаний будет здоровая конкуренция», — сказал руководитель ЭТП РЭО Заур Абдурахимов.

Напомним, в феврале зарегистрировалась и подписала оферту на ЭТП РЭО компания АО «Торговый дом РЖД». РЖД планирует продавать на электронной площадке старые шпалы и другие отходы железных дорог, которые впоследствии будут перерабатывать в щебень. Компания уже реализовала первый лот на 500 тысяч рублей. Это железобетонные шпалы весом 7675 тонны. Они негодны к укладке, так как на них могут быть трещины и сколы.

Электронную торговую площадку по купле-продаже вторичных материальных ресурсов создали в сентябре 2022 года, зарегистрироваться на ней можно по ссылке.