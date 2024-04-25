Грузоперевозчики смогут выставлять лоты по логистике на электронных торгах вторсырьем | 360°

25 апреля 2024, 15:25
Грузоперевозчики смогут выставлять лоты по логистике на электронных торгах вторсырьем
Компании, которые занимаются грузоперевозками, смогут продавать свои услуги на Электронной торговой площадке, созданной Российским экологическим оператором.
«Электронная торговая площадка РЭО открыла новые возможности. Теперь — для логистических компаний, которые занимаются грузоперевозками. Чтобы продать услуги, компаниям необходимо зарегистрироваться на площадке, подписать оферту и выставить свои лоты. При этом для грузоперевозчиков будут предусмотрены отдельные тарифы», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
Реклама
На данный момент на площадке уже зарегистрировались 2850 пользователей. Они разместили 1202 лота на сумму 2,9 млрд рублей.
«Главное преимущество Электронной торговой площадки — все перевозчики будут верифицированы. Пользователи платформы смогут оформлять доставку груза через ЭТП безопасно и прозрачно, а среди логистических компаний будет здоровая конкуренция», — сказал руководитель ЭТП РЭО Заур Абдурахимов.
Напомним, в феврале зарегистрировалась и подписала оферту на ЭТП РЭО компания АО «Торговый дом РЖД». РЖД планирует продавать на электронной площадке старые шпалы и другие отходы железных дорог, которые впоследствии будут перерабатывать в щебень. Компания уже реализовала первый лот на 500 тысяч рублей. Это железобетонные шпалы весом 7675 тонны. Они негодны к укладке, так как на них могут быть трещины и сколы.
Электронную торговую площадку по купле-продаже вторичных материальных ресурсов создали в сентябре 2022 года, зарегистрироваться на ней можно по ссылке.
Реклама
Реклама