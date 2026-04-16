Графики вывоза 75% контейнерных площадок отслеживаются в системе учета отходов

В федеральную государственную информационную систему учета отходов (ФГИС УТКО) загружены графики вывоза 75,02% контейнерных площадок страны, что позволяет отследить факты невывоза отходов. Об этом сообщили на штабе по организации системы обращения с ТКО, который прошел на площадке координационного центра правительства с участием экспертов РЭО.

«На сегодня 55 регионов внесли данные о графиках вывоза более 70% мест накопления отходов. Важно отметить, что за неделю добавились три региона, которые внесли в систему графики вывоза 100% площадок. Это Чечня, Крым и Ярославская область», — сказал замглавы Минприроды России Денис Буцаев.

Остальные 23 региона внесли во ФГИС УТКО графики вывоза от 30 до 70% площадок. Еще шесть регионов — менее 30% площадок. Это Ленинградская, Омская, Мурманская и Архангельская области, Кабардино-Балкария и Дагестан. При этом Ингушетия не внесла данные о графиках вывоза вообще.

«За счет внесения графиков вывоза появилась возможность фиксировать дату и время вывоза ТКО с контейнерной площадки. Эти данные будут использовать при составлении ежедневного рейтинга качества оказания услуг. Реальный график вывоза будет сверяться с установленным в информсистеме, который прописан в договорах», — добавили в пресс-службе РЭО.