Град, ливни и шквалистый ветер. В Сочи закрыли все пляжи из-за непогоды

Пляжи в Сочи закрыли из-за ливней и шквалистого ветра

Фото: РИА «Новости»

В Сочи временно закрыли все пляжи из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

Там уточнили, что неблагоприятный прогноз будет действовать как минимум до 25 августа.

Синоптики предупредили о сильных дождях, грозах, граде и шквалистом ветре, скорость которого достигнет 17 метров в секунду. Отдельные районы накроют мощные ливни. На малых реках и водотоках ожидаются резкие подъемы уровней воды. В горах могут сойти сели, а на над морем на участке Магри-Веселое не исключены смерчи.

Все службы курорта перевели на усиленный режим. Ситуацию взял на контроль оперативный штаб.

Из-за непогоды 20 самолетов направили на запасные аэродромы. Пассажиров обратных рейсов предупредят обо всех изменениях в расписании заранее.

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